Beş soruda Münih Güvenlik Konferansı



Münih Güvenlik Konferansı nedir, niye düzenlenir?

1963 yılı sonbaharında başlatılan Münih Güvenlik Konferansı (MGK) buluşmaları o dönem, İkinci Dünya Savaşı gibi askeri çatışmaların önüne geçilmesi hedefiyle güvenlik politikaları alanındaki yetkilileri bir araya getirme ve bir tartışma platformu sunma amacını taşıyordu.

Günümüzde kendini ‘güvenlik poltikalarıyla ilgili konularda merkezi küresel bir tartışma forumu’ olarak nitelendiriyor. Resmi internet sitesinde “Münih, siyasetçi ve uzmanlar için, uluslararası güvenlik politikaları alanında en önemli güncel ve geleceğe dair konuların açık ve yapıcı bir şekilde tartışılıp fikir alışverişinde bulunulabildiği bağımsız bir mecra olmuştur, öyledir ve öyle kalacaktır” ifadesi yer alıyor.

Ne kadar sürecek, kimler katılacak?

MGK, 12 Şubat günü TSİ 16:00’da başlayıp 14 Şubat’ta TSİ 14:00'te sona erecek. Geleneksel olarak Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te 5 yıldızlı lüks Bayerischer Hof Otelinde düzenlenen toplantıya dünyanın dört bir yanından aralarında üst düzey politikacı ve güvenlik uzmanlarının da bulunduğu 550’yi aşkın kişi katılıyor. Yaklaşık 30 devlet ya da hükümet başkanı, 70’e yakın dışişleri ve savunma bakanı ve beş istihbarat servisi başkanı davetliler arasında.

Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Katılımcılar arasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Başbakanı Manuel Valls, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyor.

Açılış konuşmasını Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile birlikte yapacak.

Münih Güvenlik Konferansı’nın başkanlığını 2008 yılından bu yana Alman hukukçu ve eski diplomat Wolfgang Ischinger yapıyor.

Gündemde hangi konular öne çıkıyor?

Konferansın bu yılki başlığı dünyadaki mevcut duruma paralel olarak oldukça karamsar: Sınırsız krizler, Acımasız Tahripçiler, Çaresiz Hamiler.

Suriye’deki savaş, Ortadoğu’daki durum ve Avrupa’daki sığınmacı krizi gündemin öne çıkan başlıkları. Uluslararası barış ve güvenlik politikaları ve Avrupa'daki güvenlik mimarisinin geleceği de MGK'da tartışılacak. Ukrayna sorunu ve uluslararası terör tehdidi de gündemin önemli konuları arasında.

Münih Güvenlik Konferansı’nın diğer uluslararası toplantılardan farkı ne?

Herşeyden önce MGK resmi bir konferans değil. Tamamen protokolden uzak, özel bir etkinlik. Daha küçük çaplı olarak, daha samimi bir ortamda gerçekleşmesi, MGK’yı diğer uluslararası konferanslardan farklı kılan önemli bir etken. Konferans sonunda bir bildirge yayınlanması zorunluluğu olmaması da açık tartışma ortamını destekliyor. Çok sayıda ikili ve özel görüşmeler yapılabiliyor.

MGK’ya karşı protesto hareketleri var mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Münih Güvenlik Konferansı’na silahlanma ve küreselleşme karşıtları ile barış aktivistlerinin gösterileri eşlik ediyor. 13 Şubat Cumartesi günü öğlen bir basın açıklaması ile başlayacak gösteriler geçit halinde gün boyu devam edecek. Gösterilere, “Silahlanma ve savaşa karşı”, “Adalet olmadan barış olmaz”, “Tüm sığınmacılara oturma izni”, “NATO'nun savaş politikalarına hayır” gibi sloganlar eşlik edecek.