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Yaşam

Beş şehre sel ve su baskını uyarısı!

Trabzon, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Trabzon, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, yarın sabaha kadar etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel ve su baskını riski bulunduğu bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Hopa (Artvin), Hakkari ve Şırnak'ta, bugün (14 Kasım 2009) saat 09.00 ile yarın (15 Kasım 2009) saat 06.00 arasında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle bu bölgelerde ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

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