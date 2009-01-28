'Beş santimlik etek giydim namussuz ilan edildim'

Haber sunarken giydiği etek nedeniyle eleştirilen Özge Uzun, 'Namussuzluğuma kadar yazdılar' diyerek isyan etti ve bu olayın iyi bir tarafına değindi.



Bir süre önce, haber sunarken, kameranın farklı bir açıdan görüntülediği Özge Uzun, etek boyu nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilmiş ve görüntüleri çeşitli internet sitelerinde yayınlanmıştı.

Özge Uzun, konuyu köşelerine taşıyarak kendisine destek olan Serdar Turgut ve Sina Koloğlu'na teşekkür ederek kendisine yakıştırılan 'seksi' sıfatından hoşlanmadığını anlattı ve duygularını ekran başındakilerle paylaştı.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; görüntülerinin internette dolaştığı ilk günlerde çok üzüldüğünü ve "Allahım ne yaptım, ben birşey yaptım" dediğini ifade eden Uzun, "Çünkü hakikaten beni bilen arkadaşlarım bilir, buraya gelmek için çok çalıştım. Bir anda, tepeden inme, mini etekli bir haber spikeri olmadım" dedi.

Frikiğin ne olduğunu bilmiyorlar!



Haddini bilen bir insan olduğunun altını çizen özge Uzun, "Bacaklarımda frikik aranıyor, bir anda genç kızlara kötü örnek oldum ve namussuzluğuma kadar yazıldı. Çok acayip. Ben bunu yazan kişilerin frikiğin neanlamına geldiğini bilmediğini düşünüyorum. Orada sadece bacak bacak üstüne atmış, etek giymiş ve gayet üsturubuyla oturan bir kadın görüyorum" şeklinde konuştu.



100 bin tık olmuş!



İnternet ortamında yayılan görüntülerinin tıklanma sayısına da şaşıran Özge Uzun, "O anda herhalde böyle bir malzeme lazımdı. İnanır mısınız 100 bin tık olmuş! İnanılır gibi değil! Bir çok internet sitesi paylaşıyor bunu" dedi.



Bu olayın bir de iyi yanı var



Henüz 13 aylık olan oğlu Dağhan'da kalça çıkığı, kalbinde ve eklemlerinde problemler, parmaklarının yapışık olması gibi bir takım sendromları olduğunu anlatan Özge Uzun, bu amaçla bir çok aileye ulaşmaya çalıştığını, internette sesini duyurmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını ifade etti. Özge Uzun, "İnsanlara sesimi duyurmak için çalıştım ama kısmet etek giymeme nasipmiş yani" dedi.



Bir anda 'eteğinin boyu' nedeniyle gündeme gelmesinin aslında bir yanıyla insanlara ulaşmada faydasının da olduğunu belirten Özge Uzun, "Star televizyonu geldi ve Dağhan'ı çektiler. Onların yayınından sonra bu konuda çok güzel girişimler almaya başladım. Üzerimde bir misyon oldu ve bunu da keyifle taşıyorum" dedi.



Özge Uzun'u dikkatle dinleyen Beyaz'ın son cümlesi ise programa damgasını vurdu:

"5 santim kısa bir etek bakın ne kadar güzel şeylere vesile olabiliyor hayatta. Ama beş santim uzun giyip hiç bir şey yapmayanlar da var."

