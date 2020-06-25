Beş kültür sanat kurumundan 'Ortak Yapım': Türkiye tiyatrosuna 10 yeni yapım kazandırılacak

Türkiye’nin kültür-sanat alanında beş kurum; BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM’nin birlikte yürüteceği “Ortak Yapım” projesi, tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek sağlamayı amaçlıyor. Türkiye tiyatrosuna 10 yeni yapım kazandıracak proje kapsamında her kurum seçtiği iki oyunun yapımcılığını üstlenecek ve seçilecek her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.

Beş kurum ortaklığında gerçekleştirilecek proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.

Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09.00’dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09.00’da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak.

Projenin seçici kurulunda tiyatro sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, tiyatro sanatçısı Mert Fırat, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni akademisyen Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak.