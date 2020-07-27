Beş şehirden "Boş yer yok" diye gönderilen Covid-19 hastası öldü

Diyarbakır'da Koronavirüs'e yakalanan ve durumu ağırlaşan Şeref Yıldız için Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ ve Urfa’daki hastaneleri arayan yakınları, "Boş yer yok" cevabı aldıklarını belirterek, Yıldız'ın solunum destek cihazı bulunmayan bir özel hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, testi pozitif çıkan ve kaldırıldığı özel bir hastanede sağlık durumu ağırlaşan Şeref Yıldız’ın entübe odasında solunum destek cihazına bağlanması için kentteki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinin arandığı, ifade edildi. Doluluk oranı gerekçe gösterilerek tedavi altına alınmadığı öne sürülen Yıldız, özel bir hastanede hayatını kaybetti.

"Yoğun bakım üniteleri dolu"

Yıldız’ın yakınları ve bazı milletvekillerinin, Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Batman, Elazığ ve Urfa gibi kentlerde bulunan tüm hastaneleri aradığı, fakat kendilerine "Yoğun bakım üniteleri dolu, boş yer yok" diye yanıtlar verildiği öğrenildi.

HDP’li Uca'dan Bakan Koca'ya: Yoğun bakımda yer bulamadığımız hastamızı ne yazık ki kaybettik

HDP Batman milletvekili Feleknas Uca, yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Diyarbakır’da Covid-19 pozitif çıkan KOAH hastası bir vatandaşın durumu gittikçe ağırlaşıyor" diyen Uca, şunları yazdı:

"Yoğun bakım ünitelerimizde yeterince yer var diyorsunuz ama hasta, saatlerdir yoğun bakıma sevk edilmesine rağmen, yeterli yatak yok diye yoğun bakıma alınmadı. @drfahrettinkoca

"Dün geceden beri, tüm çabalara rağmen yoğun bakımda yer bulamadığımız hastamızı ne yazık ki kaybettik. Bunun sorumluları, bu süreci kötü yönetip, bunu halktan gizleyenlerdir. İnsanlar göz göre göre ölüyorlar. Siz daha neyi, kimden saklıyorsunuz?@drfahrettinkoca"

"Soğuk algınlığıdır' denilerek eve gönderildi"

Yıldız’ın eşinin kardeşi Ruken Koyun, Yıldız’ın, KOAH hastası olduğu için salgına karşı dikkatli olduğunu, fakat hastalığı nasıl bulaştığı konusunda bilgi sahibi olamadıklarını aktardı. Yıldız’ın geçtiğimiz pazartesi günü rahatsızlanarak Aile Hekimliği’ne gittiğini, fakat "soğuk algınlığıdır" denilerek eve gönderildiğini belirten Koyun, ertesi gün ateşinin yükseldiğini ve nefes alıp vermekte zorlandığını kaydetti.

Koyun, "Nefes alıp vermekte zorlandığı için özel bir hastaneye götürülüp test yapılarak tomografisi çekildi. Tomografisi çekildikten sonra doktor ‘Yüzde 90 koronadır, çünkü ciğerlerinde buzlanma oluşmuş’ dedi. Test sonucu iki gün sonra pozitif çıktı. Hastaneye yatırıldıktan sonraki ilk gün kendisini iyi hissetse de sonuçları sonrasında doktor ‘Salgın ciğerlerde ilerlemiş. Biz müdahale etmeseydik zaten ex olurdu’ dedi. Yıldız dün kızını arayarak ‘Artık nefes alamıyorum’ diyerek yardım istedi" diye konuştu.’

"Yatak olsaydı ilk onu alacaklardı"

Özel hastanede entübe odası olmadığı için Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ ve Urfa gibi birçok kentte bulunan hastaneler nezdinde arayışa girdiklerini ifade eden Koyun, hastane yetkililerinin kendilerine "Yoğun bakım üniteleri dolu, boş yer yok" dediğini aktardı.

Tüm hastane yetkililerinin yatak için sisteme kod düştüklerini ifade eden Koyun, "Bir kod düşürdüler, yatak olursa ilk olarak onu alacaklardı. Ama zaten yatak beklerken dün akşam yaşamını yitirdi" dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yıldız’ın cenazesi, bugün Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.