Beş imam daha gençlik ve spor müdürü oldu

Diyarbakır’da İl Müftülüğü kadrosunda görevli 5 imam açıktan atama yoluyla 5 ilçeye Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre, Trabzon ve Düzce’den sonra Diyarbakır’da da imamlar gençlik ve spor müdürü olarak atandı. Müftülük kadrosunda imam ve müzezzin olarak görev yapan beş isim farklı tarihlerde açıktan atama yoluyla Diyarbakır'daki beş ilçeye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandı.

Kentin en kalabalık nüfusuna sahip merkez Bağlar İlçesine Mehmet Masum Ayhan, tarihi Sur merkez ilçesine Ferzende Lale, Lice ilçesine Vahap Battal, Kulp ilçesine Ekrem Kaya ve Kocaköy ilçesine de Mehmet Necat Yiğit'in atandığı öğrenildi.

Bu kişilerin belli bir zaman aralığında müftülük kadrosunda görev yaptıktan sonra değişik tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosuna açıktan atamayla geçiş yaptıkları bildirildi.