Beş havalimanında kira ertelemesi

TAV Havalimanları, DHMİ tarafından Antalya, Ankara, Gazipaşa, İzmir ve Bodrum havalimanlarının işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatıldığını ve kira ödemelerinin 2024 yılına ertelendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.

KAP'ta yer alan TAV Havalimanları duyurusu şöyle:

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Şirketimize gönderilen resmi yazıda, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep (Force Majeure) koşulları nedeni ile, kontratlarımız gereği yapmış olduğumuz başvurularımızın değerlendirildiği ve Türkiye'de işlettiğimiz Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının her birinin mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, aynı yazıda, bahsedilen havalimanlarının 2022 yılında yapılması gereken kira ödemelerinin 2024 yılında yapılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.”