Beş günlük bebeği yumruklayan saldırgan: Oyuncak sandım!

İngiltere'nin Manchester kentinde beş günlük bir bebeği yumrukladığı şüphesiyle gözaltına alınan kişi bebeği oyuncak sandığını ileri sürdü.

Olay, Manchester'ın Baguley mahallesinde pazartesi günü meydana geldi.

Bebeğin annesi Amy Duckers beş gün önce dünyaya gelen kızı Elsie Rose'yi ilk defa dışarı çıkardığını söyledi.

Süpermarkette bebeğini arkadaşlarına ve komşularına gösterirken bir komşusunun iş arkadaşı ve kocasını gördüğünü anlatan Duckers, iş arkadaşının kocasının yanlarına yaklaşarak bebeği yumrukladığını söyledi.

Olay sırasında yanında eşinin yanısıra 7 yaşındaki kızının da olduğunu aktaran Duckers, bebeğin alnında büyük bir yumruk izi kaldığını da ekledi.

"Dehşete düştüklerini" söyleyen anne baba güvenliği çağırdı.

Bu sırada saldırgan şüpheli bebeği oyuncak sandığını söyledi ve özür diledi.

63 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı ve polis sorgusu sürüyor.

Olayın ardından hastaneye götürülen bebek kontrollerin ardından taburcu edildi.