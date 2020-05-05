Beş Göz istihbarat ağı, yeni tip Koronavirüs'ün Vuhan'da bir laboratuvarda üretildiğine dair kanıt görmedi

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Beş Göz (Five Eyes) istihbarat ağı ülkeleri arasında paylaşılan bilgilerde yeni tip Koronavirüs'ün Çin'inVuhan kentinde bir laboratuvarda yaratılmış olma ihtimalinin "çok düşük" olduğu belirtildi.

İstihbarat paylaşımları konusunda bilgisi olan bir Batılı diplomat, CNN'e ismini paylaşmadan yaptığı açıklamalarda, "Virüsün yayılma sebebinin bir kaza olma ihtimalini çok düşük görüyoruz" dedi ve 0'ıncı hastanın virüsü bir hayvandan kaptığına inandıklarını söyledi.

Beş Göz ağı ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor. Ülkeler birbirleriyle geniş çapta istihbarat paylaşımında bulunuyor.

Ancak paylaşılan bu bilgiler, Beş Göz ülkelerinin istihbaratının ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarıyla çeliştiğini gösterdi. Trump ve Pompeo ellerinde "virüsün Vuhan'da bir laboratuvarda üretildiğine dair" güçlü kanıtlar olduğunu iddia etmişti.

Bir Beş Göz ülkesinden başka bir kaynak, istihbarat ağının incelemesinin henüz Trump ve Pompeo gibi bir sonuca varabilecek bir noktaya gelmediğini ifade etti ve virüsün laboratuvarda üretilmiş olma ihtimali olduğunu dile getirdi Kaynaki "Salgının pazardan patladığı kesin. Asıl soru işareti markete nasıl geldiği" dedi.