Beş gazetecilik örgütünden ortak açıklama: Kalemi de kıdemi de vermeyiz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) yayımladıkları ortak açıklamayla, kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası'na (TES) dönüştürülerek eritilmek istenmesine karşı "Kalemi de kıdemi de vermeyiz" dedi.

Beş gazetecilik örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Demokrasinin vazgeçilmezi olan basın özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak için uğraşırken bir yandan da sektördeki on binlerce çalışanın ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmenin temel önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz" denilerek, "İşsizlik oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu medya sektöründe, gazetecilerin güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarını değiştirmek için ısrarlı bir mücadele yürütüyoruz. Bu nedenle kıdem tazminatı hakkını aşındıracak her türlü girişimin karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Kıdem tazminatının tartışılmaya açılmasının iki temel sebebi var..."

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kıdem tazminatının tartışmaya açılmasının iki temel sebebi olduğunu görüyoruz: Birincisi, 2020-2022 dönemini kapsayan resmî Yeni Ekonomi Programı’nda kıdem tazminatının, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında deregülasyona tabi tutulması önerisidir. Bu programda TES vasıtasıyla sıcak para ihtiyacını karşılamak ve tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturmak hedeflenmiştir. İkinci sebep ise kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırarak çalışma hayatını daha da esnekleştirmek, çalışanların iş güvencesini yıpratmak, işten atmayı kolaylaştırmaktır.

"Kıdem tazminatı tartışmasını kabul edilemez buluyoruz"

"Biz gazeteciler için daha güvencesiz bir çalışma hayatı kalemlerimiz üzerindeki baskının artması anlamına gelecektir. Her iki sebeple de kıdem tazminatının tartışmaya açılmasını kabul edilemez buluyoruz. Ülke ekonomisindeki bozulma ve olumsuzlukların sorumlusu çalışanlar olmadığına göre, faturayı kıdem tazminatı ile ödeyecek de biz olamayız. Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak biz gazeteciler; diğer tüm sendika ve meslek örgütleri gibi ekonomideki savurganlığı ve kayırmacılığı, kıdem tazminatımız ile finanse etmeyeceğimizi ilân ediyoruz."

"Kıdem tazminatını bu hâliyle tartışmaya açanlara sesleniyoruz..."

"Kıdem tazminatını bu hâliyle tartışmaya açanlara sesleniyoruz. Gerçekten milyonlarca çalışanın ve de gazetecilerin lehine bir düzenleme yapma niyetindeyseniz ısrarla dile getirdiğimiz taleplerimiz için somut adım atmanızı bekliyoruz: