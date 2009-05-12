BES: Çubukçu AKP içindeki en olumlu isim

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Nimet Çubukçu'nun, AKP hükümeti içinden çıkabilecek en olumlu isimlerden biri olduğunu belirtti. Avcı, Çubukçu'yu “yığınla” sorun beklediğini söyledi. Avcı, eğitimdeki sorunlara ilişkin hazırladıkları bir raporu, Bakan Çubukçu'ya sunacaklarını bildirdi.



BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, yaptığı açıklamada, Hüseyin Çelik'in yerine Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Nimet Çubukçu'nun AKP hükümeti içinden çıkabilecek en olumlu isimlerden biri olduğunu savundu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın “ben bilirim” diyenlerden, “çektiğini” söyleyen Avcı, Çubukçu'nun nezaketli, cesur ve demokrat biri olduğu izlenimi verdiğini ifade etti. Çubukçu'nun; öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarını çözmesi, onları onore etmesi ve kabine içerisindeki temsilcileri olduğunu ispatlaması durumunda olduğunu kaydeden Avcı, Bakan Çubukçu'yu ise “yığınla” sorunun beklediğini vurguladı. İzlenen yanlı ve yanlış eğitim politikaları yüzünden eğitim çalışanları arasında iş barışının bozulduğunu, 135 bin derslik yaptık denmesine rağmen sınıf mevcutlarının düşmediğini söyleyen Avcı, ders programları değişikliğinin yeniden değişimi gerektirdiğini anlattı.



“Beceriksiz MEB

bürokratlarından kurtulmalı”



Avcı, MEB'in her sorunun “lafla çözmeye çalışmasından”, kişisel kadrolardan ve şaibeli bürokratlardan kurtulunması gerektiğinin altını çizerek, “İşte bu kadroyu Başbakan'ın veya AKP nüfuzlularının değil bizzat bakanın kendisinin oluşturması gerekmektedir. Yeni Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu'ya; MEB'in teşkilat yapısını ve yürütme mevzuatlarını ivedilikle değiştirmesini gerektiğini aksi takdirde örgüt yapısı değişmeden MEB'de iş yapmasının, yaptığı işten olumlu sonuçlar almasının imkansız olduğunu söylemek istiyorum. Hantallıktan ve bürokrasiden, eskimiş, statükocu, erkek egemen ve beceriksiz MEB bürokratlarından ve taşra yöneticilerinden kurtulmanın yolu örgütün yapısını değiştirmekten ve küçültülerek etkinleştirilmesinden geçiyor” dedi.



Çubukçu’dan talepler



Avcı, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar eğitim sisteminin ve eğitim çalışanlarının sorun ve çözüm önerilerini Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya yapacakları ziyarette bir rapor halinde sunacağını bildiren Avcı, eğitim çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen sorunları olduğunu kaydetti. Avcı, Çubukçu'dan taleplerini ise şöyle anlattı:



“Öğretmen maaşlarının yükseltilmesi, Bakanlık Merkez Teşkilatından okul müdür yardımcılıklarına kadar yapılan atama, yer değiştirme ve terfilerde yaşanan yandaş kayırma, sendika tutma, düşman kamplar yaratma anlayışının terk edilerek nesnel ve adaletli bir tayin ve terfi sistemi oluşturulmalıdır. Bölünen, parçalanan aileler biran önce birleştirilmelidir. Hizmetli ve memurların yer değiştirme işlemleri öğretmenlerde olduğu gibi bir sisteme bağlanmalı ve 2009 yılı içinde memur ve hizmetlilere Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli, İl emrine atanma uygulaması geri getirilmeli ve birikmiş tedavi yollukları ödenmelidir. 2006 yılından önceki Ek Ders Esasları'ndaki uygulamaya dönülmelidir. BES olarak, yukarıda saydığımız ve rapor haline getirdiğimiz diğer bir çok problemlerin çözümü konusunda, sorumlu, çözümcü sendikacılık anlayışı gereği sayın Çubukçu'ya her türlü desteği vermeye hazırız.”

