Beş çayında öğrendiği Türkçe ile Suriyelilere gönüllü tercüman oldu

İSTANBUL,(DHA)-SURİYE’DEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan makine mühendisi Zeynep Yusuf, İstanbul’da komşularının kısır günlerinde ve beş çaylarında Türkçe’yi ana dili gibi öğrendi. Eşi ve çocuklarına da Türkçe’yi öğreten Zeynep, dil bilmediği için sosyal hayatta sıkıntı çeken Suriyeli mültecilere gönüllü tercümanlık yaparak yardım ediyor. Şimdi Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi üyesi olan Zeynep, program ve etkinliklerde kurumlarla Suriyeliler arasındaki iletişimi sağlıyor.

Suriye’deki iç savaşta Halep’te evi yıkılan makine mühendisi 32 yaşındaki Zeynep Yusuf, karnında bebeği eşi Husam Osman Recep ve Hale ismindeki çocuğuyla Türkiye’ye sığındı. İlk olarak Gaziantep’teki kampa yerleşen Suriyeli aile, 3 yıl önce İstanbul Bağcılar’a taşındı.

Suriye’de bir fabrikada genel müdür olan eşi Husam Osman Recep, bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. İş bulamadığından dolayı evde zaman geçiren Zeynep, kapı komşularıyla el ve beden işaretleriyle anlaşıp tanıştı. Zamanla komşularının davet ettiği kısır günlerine ve beş çaylarına katılan Zeynep, Türkçe’yi öğrendi.

“HASTANEDE İŞİ OLAN HERKES KAPIMI ÇALIYOR”

Zorlandığı yerlerde komşularından yardım aldığını söyleyen Zeynep Yusuf, “Kahvaltılarda, yemeklerde ve özel günlerde beni aralarına aldılar. O kalabalık ortamlarda Türkçe’yi konuşmaya başladım. Şimdi dil bilmediği için devlet dairelerinde veya dışarda sıkıntı yaşayan Suriyelilere yardım ediyorum. Hastanede, belediyede, kaymakamlıkta, pazarda işi olan herkes kapımı çalıyor ben de onlara gönüllü tercümanlık yapıyorum. Türkçe öğrenmek isteyenlere de gücüm yettiği kadar ders veriyorum” dedi.

Geçen yıl Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’yle tanışan Zeynep, başarılı çalışmaları sonucunda Bağcılar Belediyesi Kadın Meclis üyesi oldu. Zeynep Yusuf artık organizasyon ve programlarda Suriyelilerle kurumlar arasındaki bağlantıyı sağlıyor.

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