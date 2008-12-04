Beş aylık gizli aşk

"Kurtlar Vadisi Pusu"nun kadrosuna Polat Alemdar'ın aklını başından alan güzel rolüyle dahil olan Hatice Şendil'in, gerçekte de Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkilinin tam üç aydır gizlice görüştüğü iddia ediliyor.



Ona uygun rol yaratıldı



Miss Turkey 2001 yarışmasında aldığı üçüncülükle adını duyuran Hatice Şendil, şu sıralar "Kurtlar Vadisi Pusu"da üstlendiği rolle gündemde... Ancak, dizi kadrosuna Polat Alemdar'ın muhtemel sevgilisi olarak katılan Şendil'in söz konusu rolü tesadüf eseri almadığı magazin kulislerinde dilden dile dolaşıyor. İddiaya göre Şendil bu rol için seçilmedi, aksine bir süredir Necati Şaşmaz ile beraber olduğu için dizide ona uygun yer açıldı, yeni bir karakter yaratıldı.



Herkesten saklanıyorlar



Çifte yakın çevreler, sürpriz aşkın yaklaşık üç ay önce başladığını, ancak ikilinin özel hayatlarıyla gündeme gelmemek adına beraberliği saklamayı tercih ettiğini söylüyor. Daha önce de "Kurtlar Vadisi"ndeki rol arkadaşları Nefise Karatay ve Yasemin Öztürk'le aşk yaşayan Necati Şaşmaz'ın, Şendil ile hem özel hayat hem de dizi setini paylaşmaya ne kadar devam edebileceği ve bu yeni ilişkinin akıbeti merak konusu...



