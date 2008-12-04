T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beş aylık gizli aşk

"Kurtlar Vadisi Pusu"nun kadrosuna Polat’ın aklını başından alan güzel rolüyle dahil olan Şendil'in, Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

04 Aralık 2008 02:00

"Kurtlar Vadisi Pusu"nun kadrosuna Polat Alemdar'ın aklını başından alan güzel rolüyle dahil olan Hatice Şendil'in, gerçekte de Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkilinin tam üç aydır gizlice görüştüğü iddia ediliyor.

Ona uygun rol yaratıldı

Miss Turkey 2001 yarışmasında aldığı üçüncülükle adını duyuran Hatice Şendil, şu sıralar "Kurtlar Vadisi Pusu"da üstlendiği rolle gündemde... Ancak, dizi kadrosuna Polat Alemdar'ın muhtemel sevgilisi olarak katılan Şendil'in söz konusu rolü tesadüf eseri almadığı magazin kulislerinde dilden dile dolaşıyor. İddiaya göre Şendil bu rol için seçilmedi, aksine bir süredir Necati Şaşmaz ile beraber olduğu için dizide ona uygun yer açıldı, yeni bir karakter yaratıldı.

Herkesten saklanıyorlar

Çifte yakın çevreler, sürpriz aşkın yaklaşık üç ay önce başladığını, ancak ikilinin özel hayatlarıyla gündeme gelmemek adına beraberliği saklamayı tercih ettiğini söylüyor. Daha önce de "Kurtlar Vadisi"ndeki rol arkadaşları Nefise Karatay ve Yasemin Öztürk'le aşk yaşayan Necati Şaşmaz'ın, Şendil ile hem özel hayat hem de dizi setini paylaşmaya ne kadar devam edebileceği ve bu yeni ilişkinin akıbeti merak konusu...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24