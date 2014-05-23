Bersay İletişim, Türkiye'nin en iyisi seçildi

The Holmes Report tarafından 2004 yılından bu yana iletişim sektöründe verilen SABRE Ödülü'ne bu yıl Bersay İletişim Grubu layık görüldü. Türkiye’nin en iyi iletişim danışmanlık şirketi seçilen Bersay İletişim Grubu adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Arın Saydam aldı.

İletişim sektörünün uluslararası arenada en prestijli ödüllerinden 10. SABRE EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi Ödülleri Londra’nın The Roundhouse etkinlik merkezinde 20 Mayıs Salı akşamı gerçekleştirilen büyük bir törenle dağıtıldı. Gelişen rekabetçi şartları ve büyüyen ekonomisiyle ülke kategorisinde ilk kez bağımsız olarak yer alan Türkiye’den ödülü kazanan ilk iletişim danışmanlığı şirketi Bersay oldu.

Ödül töreninde konuşan Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Arın Saydam, Türkiye’nin en iyi iletişim danışmanlık şirketi seçilmelerinin kendilerine sorumluluk yüklediğini belirtti. Saydam, “Bersay İletişim Grubu olarak her zaman ilklere imza atmayı seviyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerine “İş’in ehli” kadromuzla hizmet vermeye devam edeceğiz. İletişim sektörü tarafından önem verilen bu ödüle sahip olmanın gururunu taşıyoruz” dedi.

Ödül neden önemli?

The Holmes Report tarafından yapılan değerlendirme sonucu dağıtılan SABRE Ödülleri sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak gösteriliyor.

İletişim sektörünün en iyilerini seçerken firmalar, belirlenen başarı kriterlerine bağlı olarak derinlemesine analize tabi tutuluyor. Bu kriterler arasında; şirketlerin büyüme hızı, organizasyon yapısı, iş performansı, yaratıcı iş üretme kapasitesi, müşteri portföyü ve sektörden toplanan referanslar dikkate alınıyor.

Söz konusu ‘raporlama kartları’nın değerlendirilmesi sonucu Bersay İletişim Danışmanlığı 2014’te Türkiye’de yılın en iyi danışmanlık şirketi olarak da tescillendi.

Bersay İletişim Danışmanlığı, geleneksel halkla ilişkiler hizmetinin yanı sıra, dijital medya, etkinlik yönetimi, sağlık ve iyi yaşam gibi uzmanlık isteyen alanlarda, ayrıca Bersay İletişim Enstitü ile de sosyal sorumluluk alanında başarı ile hizmet veriyor.