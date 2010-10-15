Bersay İletişim Enstitüsü’nün ikinci kitabı "Geleceği Tasarlamak"

T24- Bersay İletişim Enstitüsü’nün 5 Ocak – 5 Mayıs tarihleri arasında Ağaoğlu sponsorluğunda gerçekleştirdiği İletişimde Mükemmellik Programı’nın "Geleceği Tasarlamak" konseptli 18 ayrı seminerinin konuşmaları aynı ad ile makale haline getirilerek bir kitapta toplandı.





Kitapta, programda konuşmacı olarak yer alan Ali Taran, Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Sinan Çetin, Prof. Önder Küçükerman, Reşit Soley, Elif Şafak, Prof. Dr. Tarık Yılmaz, Faruk Malhan, Muzaffer Yıldırım, Ufuk Tarhan, Acun Ilıcalı, Enis Batur, Mehmet Gürs, Hülya Avşar, Ali Ağaoğlu, Ahmet Hakan, Dr. Khaled Salih ve Erol Evgin’in gelecek tasarımı ile ilgili önemli görüşleri de yer alıyor.







Mesleğinde ün yapmış kişilerin konuşmalarının yanı sıra dinleyicilerin sordukları sorular ve yanıtların da yer aldığı kitap; okurlarına sinemadan bilime, spordan eğlenceye kadar birçok konuda fikir veriyor.



"Geleceği Tasarlamak" kitabına ilişkin görüşlerini aktaran Bersay İletişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam, “Kıymetli görüşlerin yer aldığı bu kitap sayesinde hep birlikte ülkemizin kültürel hayatının bugününe bir katkı, geleceğine ise bir ‘iz’ bıraktığımıza inanıyoruz. Enstitümüzün kuruluşuyla birlikte hayata geçirdiğimiz İletişimde Mükemmellik Programı önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceği konferanslar ve yayınlayacağı kitaplarla iletişimin merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyecek” diye konuştu.



Kitap, Ülkü Karaosmanoğlu’nun yayın yönetmenliğinde ve Prof. Dr. Ali Murat Vural’ın yayın koordinatörlüğünde hazırlandı.



