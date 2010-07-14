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Berrak'la Şahan balkonda yakalandı

Şahan Gökbakar'la Berrak Tüzünataç balkonda aşk sefası yaparken Fox'un Bizden Kaçmaz kameraları tarafından görüntülendi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Şahan Gökbakar'la Berrak Tüzünataç balkonda aşk sefası yaparken Fox'un Bizden Kaçmaz kameraları tarafından görüntülendi.


Hürriyet gazetesinde yer alan haberde aktarılan bilgiye göre, Şahan Gökbakar ve Berrak Tüzünataç bütün gününü boğazda bir teknede eğlenerek geçirdi. Sabaha doğru Berrak Tüzünataç'ın Beşiktaş'taki denize nazır evine gelen ikili sabahın ilk ışıklarında güneşin doğuşunu seyretmek için evin terasındaydı. Berrak Tüzünataç elinde şarap kadehiyle balkonda belirdikten bir kaç saniye sonra yanına gelen Şahan Gökbakar'la öpüşmeye başladı. 


Balkon sefasında samimiyet her geçen saniye arttı. Şahan Gökbakar bir ara Berrak Tüzünataç'ı belinden sararak boynundan öptükten sonra Titanic filmindeki o meşhur sahneyi anımsatan oldukça sıcak görüntüler yaşandı. Bu görüntüler akşam saat 23.00'te' Bizden Kaçmaz' programında yayınlanacak.. 

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