Berrak ve Şahan nasıl yakalandı

T24- Şahan Gökbakar ile Berrak Tüzünataç'ın 'teras' görüntüleri; olayın kendisi kadar 'nasıl çekildiği?' ile de çok konuşuldu. İşte; 'sabrın sonu selamettir' sözünü doğrulayan gecede yaşananların özeti...
Geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşen Şahan Gökbakar
ve Berrak Tüzünataç
'ın 'teras
' görüntüleri; "Bu kareler nasıl çekildi? Biri mi haber verdi?" sorularını da beraberinde getirdi. Berrak Tüzünataç'ın mahkeme kararı ile yayın yasağı koydurduğu fotoğrafları çeken Yüksel Yavuz, o geceyi şöyle anlattı:
Saat 03.00 sularında Reina'nın önünde gelen-gideni kontrol ediyorduk. O sırada yoldan geçen Şahan Gökbakar'ın cipini gördüm. KABATAŞ'A GİTTİ
Plakasından tanıdığımız cipi takibe kalkıştık. Cipin içinde kimsenin olmadığını gördüm ama Şahan'ın şoförünün; patronunun otomobili ile gezmeye çıkmayacağını da biliyordum.
Cip muhtemelen Gökbakar'ı almaya gidiyordu, ben de peşine takıldım. 'Bizden Kaçmaz'ın muhabiri arkadaşım da yanımdaydı. Cipin, Kabataş İskelesi'ne yanaştığını gördük.
Bir tekne yanaştı ve Şahan Gökbakar'la birlikte uzun saçlı bir kız inip, cipe bindi. Takibe devam ettik... Cip Kabataş'tan Beşiktaş istikametine doğru giderek, İnönü Stadı'nın etrafını dolaşıp yine Kabataş'a yöneldi. ÖNCE ŞAHAN GÖRÜNDÜ
Normalde karşıdan karşıya yaya olarak geçilecek yolu, koca bir tur atarak gelmeleri, şüphelerimi arttırdı. Demek ki görünmek istemiyorlardı! Bu da yanındaki kişinin de ünlü olabileceği ihtimalini ortaya koyuyordu.
Araç, Kabataş sırtlarında Boğaz'a nazır evlerden birinin önünde durdu. Şahan ve yanındaki uzun saçlı kadın apartmandan içeri girdi. Cipi de kapının önünde beklemeye başladı. "Demek ki tekrar çıkacaklar" diye düşünüp biz de bekledik.
Hangi daireye girdiklerini anlayabilmek için apartmanı gözetlemeye başladık. O sırada Şahan'ı gördük. Balkona tek başına çıktı ve içeri girdi. O andan itibaren 'birlikte çıkabilirler' umudu ile beklemeye başladım.
SESİNDEN TANIDIK
Çok geçmeden ikili ellerinde şarap kadehleri ile balkona çıktı. Önce biraz sohbet ettiler. Konuşmalarını bile duyabiliyorduk. Zaten kadının Berrak Tüzünataç olduğunu da konuşmasından anladık.
Onlar öpüşüp koklaştı, ben de deklanşöre bastım. Sabah olunca esnaf yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başladı. Böylece teraslı evin Berrak'ın evi olduğunu öğrendik...
Hiç uyumadan gazeteye geldim; haberi teslim ettim. Umarım herkesin merakı giderilmiştir...