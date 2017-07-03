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Berrak Tüzünataç: Yaratıkları bekliyorum!

Tüzünataç, her geçen gün artan taciz olaylarına tepki gösterdi

03 Temmuz 2017 01:04

Her geçen gün bir başka kadına yönelik taciz olaylarının yaşanmasına sosyal medya hesabından isyan eden Berrak Tüzünataç "Bu tür yaratıkları bekliyorum. 2,5 yıldır kickbox yapıyorum ve yazları genelde şort giyiyorum" dedi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, kadınları eden erkeklere meydan okudu. Kişisel Twitter hesabından FKF'li Kadınlar'ın Eminönü'ndeki taciz olayını duyurduğu videoyu paylaşan Tüzünataç, videonun üzerine şu notu düştü:

Bu tur yaratiklari bekliyorum.2,5 yildir kickbox yapiyorum ve yazlari genelde şort giyiyorum

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