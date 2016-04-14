Berrak Tüzünataç, "Uyuşturucu tedavisi görecek" iddiasını yalanladı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, “Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak” suçundan yargılandığı davanın sonuçlandığı ve oyuncunun denetimli serbestlikten yararlanarak uyuşturucu tedavisi göreceği yönündeki haberleri yalanladı. Tüzünataç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lütfen hem mahkeme hem benim adıma yalan haber yapmayın” dedi.

Ünlü oyuncuların yargılandığı uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan Berrak Tüzünataç için denetimli serbestlik kararı veren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanatçının uyuşturucu tedavisi görmesi yönünde karar verdiği iddia edildi. Tüzünataç, sosyal medya hesabı üzerinden bu haberleri yalanladı.

“Ne evimde bir madde bulunmuştur ne de mahkeme sonuçlandırılmıştır” diyen Tüzünataç, “Lütfen hem mahkeme hem benim adıma yalan haber yapmayın. İnsanların hayatıyla, psikolojisiyle, sevdiklerinin sağlığıyla ve kariyeriyle bu kadar kolay oynamayın” ifadelerini kullandı.

“Artık yıllardır çok yoruldum üzülmekten ve sevdiklerimin üzülmesinden duyduğum utançtan” diyen Tüzünataç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha fazla saldırgan ve yalan haber olmasın. Herhalde gözünüze hiçbir şeyden etkilenmiyor gibi gözüküyorum ve acımadan böyle haberler yapabiliyorsunuz. Ama ben de bir insanım, kadınım, üzülüyorum.”