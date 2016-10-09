Berrak Tüzünataç, son Dalai Lama'nın eğitimine katılacak

Berrak Tüzünataç, Tibet’in 14’üncü Dalai Lama’sı olan Tenzin Gyatso'nun ekim sonunda düzenlenecek olan İtalya'nın Milano kentindeki eğitimine katılacak.

Onur Baştürk'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (9 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Spiritüel kafa' başlıklı yazısı şöyle:

Hangi oyuncu Dalai Lama’ya gidiyor

Kendi aslını tanımak...

İçinde saklı olan özü ortaya çıkarmak, canlandırmak...

Bir bakıma ‘yeniden doğmak’... Kulağa hoş, hoş olduğu kadar zor, zor olduğu kadar gizemli, gizemli olduğu kadar da film gibi geliyor değil mi?

Ama tüm bunları gerçekleştirmeyi vaat eden bir adam var.

Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir adam: Dalai Lama ya da öteki, pek bilinmeyen adıyla Tenzin Gyatso.

Aslında Dalai Lama, Budizm’in kurucusu Shakyamuni’nin ruhunu taşıyanlara (reenkarnasyon olayı) verilen genel bir isim.

Tibet’in son Dalai Lama’sı olan Tenzin Gyatso da 14’üncüsü.

İlk Dalai Lama ise 1474’te ortaya çıkmış... İşte, dünyanın bildiği son Dalai Lama ekim sonunda Milano’ya geliyor, orada iki günlük bir eğitim verecek.

Bizden de ünlü bir oyuncu eğitime katılacak: Berrak Tüzünataç.

Berrak -aynı zamanda benim de hocam olan- yoga eğitmeni Şebnem Akbulut Özen’le beraber gidiyor Milano’ya. Ben de peşlerine takılıp gitmeyi düşünüyorum, bakalım...

Peki Dalai Lama iki gün boyunca ne mi yapıyor?

Öğrendiğime göre ilk gün öğretiye dair konuşmaları var.

Esas olay ise ikinci gün yapılan inisiyasyon.

‘İnisiyasyon’u anlatmak biraz zor. Yaşasam daha kolay anlatırdım tabii, ama dümdüz söylersek inisiyason şu demek:

Latince’deki ‘initium’ sözcüğünden geliyor ve kabul edilme, başlama anlamına geliyor. Yani spiritüel gelişim için başlangıç enerjisi gibi bir şey ya da en basit tarifiyle: Uyumlanma.

Artık gidersem uzun uzun anlatırım, kaçışınız yok.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız