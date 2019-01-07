Berrak Tüzünataç: Hayır arkadaşlar, fotoğrafı silmeyeceğim

Berrak Tüzünataç, kendisinden ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Birkan Sokullu’nun sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Takipçilerinin, "Geçmişi unut" diye eleştirilerine İnstagram'dan yanıt veren Tüzünataç, "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın" dedi.

Geçen günlerde Caddebostan'da el ele yürüdükleri iddia edilen ikiliden Sokullu, gazetecilerin "Dilan Çiçek Deniz'le birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusuna kafa sallayarak ilişkisini onaylamıştı. İkili, dün de birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı. Bunun üzerine gözler Berrak Tüzünataç'a çevrildi.

Oyuncuyla fotoğraflarını hâlâ sosyal medya hesabında tutan ve Sokullu'yu takibe devam eden Tüzünataç'ı takipçileri, "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil" diye eleştirdi. Bunun üzerine ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı:

"Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?"