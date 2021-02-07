Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez'den Biden'a "İklim krizi ulusal acil durum ilan edilsin" çağrısı

ABD siyasetinin ilerici kanadından üç isim, Temsilciler Meclisi üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez, Earl Blumenauer ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a hızla "iklim acil durumu" ilan etmesi için çağrı yaptı. Ocasio-Cortez, Sanders ve Blumenauer, "Vaktimiz ve bahanemiz kalmadı" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Ocasio Cortez, Sanders ve Blumenauer'in sunduğu "Ulusal İklim Acil Durumu Yasa Tasarısı", Joe Biden'ı iklim acil durumu ilan etmeye ve başkanlık yetkilerini kullanarak iklim kriziyle mücadele edecek atımlar atmaya çağırıyor.

ABD'de 2019 yılında da benzer bir yasa tasarısı gündeme gelmiş ancak Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi çoğunluklu Senato'da ilerleme kaydedilememişti.

Blumenauer iklim acil durumu teklifine dair açıklamasında "Başkan Biden, görevdeki ilk günlerinde iklim krizini öncelik sırasına koymakla harika bir iş yaptı. Ancak Trump ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin yıllar süren cehaletinden sonra daha geniş bir hareket gerekiyor" dedi.

Ocasio Cortez ise açıklamasında "Yasa tasarısını iki yıl önce sunduğumuzdan beri çok ilerleme kaydettik ancak hıza ihtiyacımız var. Zamanımız ve bahanelerimiz tükendi. Ülkemiz bir kriz içinde, sosyal ve ekonomik kaynaklarımızı geniş ölçüde bu krize karşı harekete geçirmeliyiz" dedi.

Yasa tasarısı geçerse, Biden'ın Kongre'ye yönetimin iklim krizine karşı attığı adımları detaylandıran bir rapor sunması gerekecek. Yasa, Biden yönetimini iklim krizine karşı altyapıyı geliştirmek, kirliliği önlemek için binaları yenilemek gibi çeşitli yatırımlar yapmasını öngörüyor.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi de yasa tasarısına desteğini açıkladı ve iklim acil durumu ilan edilirse Biden'ın askeri bütçeyi temiz enerji sistemleri inşa etmek, tehlikeli ham petrol ihracatını durdurmak gibi adımlar atabileceğini belirtti.