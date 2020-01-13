Bernie Sanders'tan Trump'a yanıt: Bu kaybedeceğin anlamına geliyor

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Demokrat Parti başkan aday adayı Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin anketlerde yükselmesiyle ilgili "Bu ne anlama geliyor?" paylaşımına cevap verdi.

Trump'ın Twitter paylaşımına yanıt veren Sanders, "Bu senin kaybedeceğin anlamına geliyor" yazdı.

Sanders geçen sene kampanya sürecinde geçirdiği kalp krizine rağmen anketlerde yükselmeye devam ediyor. Eyaletlerin genelinde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın gerisinde görünen Sanders, son anketlere göre ilk ön seçimin yapılacağı Iowa'da öne geçti.