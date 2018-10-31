Bernardo Silva iddialı: En büyük favori biziz

Manchester City'nin yıldızlarından Bernardo Silva, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Bu sezon yarışın 5 takım arasında geçeceğini söyleyen Silva, bu takımlar arasında, ezeli rakipleri Manchester United'ı göstermedi.

İlk 10 haftası geride kalan Premier Lig'de, zirvede henüz bir kopma olmadı. Son şampiyon Manchester City, Liverpool ve Chelsea henüz yenilgi yüzü görmüş değil. Arsenal ve Tottenham da zirveyi yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz sezon puan, gol ve galibiyet rekoru kırarak şampiyon olan Manchester City'nin yıldızlarından Bernardo Silva, yarışın sezon sonuna kadar bu 5 takım arasında geçeceği görüşünde. Silva, halen zirvenin 9 puan uzağında bulunan ezeli rakipleri Manchester United'ın ise şampiyonluk yarışına dahil olamayacağını savundu.

En büyük favorinin hala kendileri olduğunu düşünen Silva, "Geçen sezonki kadar farklı şampiyon olmamız güç. Çünkü rakiplerimiz de kazanmaya devam ediyor. Ancak zor maçlarda istediğimizi aldık ve önemli rakiplerimiz şimdi bizimle evimizde oynamak zorunda" dedi.

İlk 10 haftada Liverpool, Arsenal ve Tottenham ile deplasmanda karşılaşan City, Liverpool ile golsüz berabere kalmış; Arsenal ve Tottenham'ı ise yenmişti.