Bernard Arnault, Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu

Christan Dior, Givenchy ve Fendi gibi markaların sahibi Bernard Arnault, pandemide gerçekleştirdiği satış rekorlarıyla Jeff Bezos'u gerisinde bırakarak dünyanın en zengin insanı unvanını aldı.

Forbes dergisinin düzenli olarak verdiği Dünyanın En Zengin İnsanı unvanı, son dönemlerde Jeff Bezos ve Elon Musk arasında gidip geliyordu. Musk bir zamanlar listenin zirvesindeydi ancak sahibi olduğu şirket Tesla'nın hisse değeri kaybetmesi, Bezos'un yeniden Musk'ın önüne geçmesine sebep oldu.

Jeff Bezos uzun bir süredir listenin başında yer alıyordu ancak Forbes'un açıkladığı bilgilere göre Dünyanın En Zengin İnsanı unvanı, moda devi Louis Vuitton Moet Hennesy'nin genel müdürü Bernard Arnault'un oldu. Arnault, son dönemde elde ettiği 186,3 milyar dolarlık servet ile Bezos'un 186 milyar dolarlık, Musk'ın da 147,3 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

LVMH, son 14 ayda pandeminin negatif etkilerinden sıyrılarak tam 110 milyar dolar değer kazandı. 2020 yılının Mart ayında şirketin değeri sadece 76 milyar dolar iken 24 Mayıs 2021 itibarıyla LVMH'nin değeri tam 186,3 milyar dolar oldu. Borsanın açılmasıyla birlikte LVMH hisse işlemlerinde yüzde 0,4 oranında artış yaşanırken, şirketin başkanı Bernard Arnault'un kişisel hisselerinin değeri 600 milyon doları aştı.

Forbes'un diğer şirketlere ait açıklamış olduğu bilgiler, pandemide tekstil ve kozmetiğe yatırılan parayı gözler önüne sermiş oldu. Saint Laurent, Gucci ve Alexander McQueen gibi markaların sahibi François Pinault, net servetini 18 Mart 2020'den bu yana 27 milyar dolardan 55,1 milyar dolara yükseltti. Aynı zamanda Fransız kozmetik devi Loreal Paris'in Pazartesi günü itibarıyla 40 milyar dolar değer kazanarak net servetini 87,8 milyar dolara ulaştırdığı açıklandı.