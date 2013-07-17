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Ekonomi

Bernanke konuştu; dolar düştü, borsa yükseldi

FED Başkanı Bernanke'nin merakla beklenen açıklamasında sert ifadelerden kaçınması, doların 1,91 seviyesine gerilemesine neden oldu. Açıklamanın ardından BİST de yükseldi

17 Temmuz 2013 19:53

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED'in tahvil alım programında izleyeceği yol hakkında piyasalar tarafından merakla beklenen açıklama geldi. FED Başkanı Ben Bernanke, ABD Kongresi'ne yaptığı sunumda, "FED, aylık tahvil alımlarının bu yılın içinde azaltılamaya başlanmasının uygun olacağı görüşünde. Alımlar 2014 ortası gibi sonlandırılabilir" dedi.

 

'Dolar 1.91'e indi'

 

Yavaşlatma için kesin tarih vermeyen Bernanke,  “Varlık alımları önceden planlanmış bir programa bağlı değil. Eğer şartlar daha az olumlu olur ise varlık alımlarının hızının azaltılması daha uzun sürebilir. Genişlemeci para politikası öngörülebilir gelecek için uygun. İşsizlik çok yüksek…  Sıfıra yakın faiz işsizlik yüzde 6.5’in üzerinde kaldığı sürece devam edecek. Ekonomi öngörülmeyen şoklara karşı hala hassas” dedi. Bernanke’nin tahvil alım programı konusunda daha önceki konuşmasının aksine net bir tarih vermeyip keskin ifadeler kullanmaması üzerine piyasalar hareketlendi. Dolarda düşüş hızlandı ve dolar 1.9113 TL'ye gerildi.

 

'Borsada alımlar hızlandı'

 

Bernanke’den sert bir açıklama gelmemesi üzerine Borsa İstanbul'da (BİST) yatay seyir yönünü yukarıya çevirdi. Güne yatay başlayan borsa gün içinde birkaç kez 76 bin sınırı geçse de Bernanke açıklaması öncesi yüzde 0,04 kayıpla 75 bin 661 puandan seyretti.  Bernanke’nin bu ilk açıklamasının ardından yükseliş oranı kısa sürede günlük yüzde 1,80’e kadar yükseldi ve borsa 77 bin 73 puan seviyesine kadar çıktı. Uzmanlar Ben Bernanke’nin konuşmasında yeni bir şey olmamasına rağmen sert konuşmayıp tahvil alımı yavaşlatmasıyla ilgili kesin bir tarih vermemelerinin piyasada alımları hızlandırdığını belirtti. BİST, günü yüzde 1,84 yükselişle, 77 bin 72 puandan tamamladı.

Öte yandan, ABD'de ise 10 yıllık hazine tahvilleri yüzde 2,5'in altına inerek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

 

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