Bernanke dünyayı rahatlattı

FED Başkanı'nın kamulaştırma olmayacağı yönlü güvencesiyle 12 yılın dip seviyesine gerileyen Dow yükselişe geçti, tüm dünya rahat bir nefes aldı.



Fed Başkanı Ben Bernanke'nin bankalarda bugünden yarına kamulaştırmaya gidilmeyeceğine yönelik güvence vermesi Wall Street'te endekslerin 12 yılın dip seviyelerinden toparlanmasını sağladı. Asya'da endeksler genelde artıda olmakla beraber karışık bir seyir izlerken Japon Yeni'nde düşüş sürüyor.



ABD borsaları, önceki gün ulaştığı son 12 yılın en düşük değerlerinin ardından Bernanke'den gelen ve piyasaları rahatlatan, bankaların kamulaştırılmasının düşünülmediği yönündeki açıklamayla yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.



ABD bankalarının yarattığı önemli değerlerin kamulaştırmayla kaybedileceğini belirten Bernanke, açıklamalarıyla kamulaştırma halinde hissedarların açıkta kalacağı endişelerini de yatıştırdı. Bernanke, bankaların kamulaştırılmasının gerekeceği koşulların oluşabileceğini, ancak şu anda böyle bir zorunluluğun olmadığını belirtti.



Bernanke konuşmasında, bankaların kamulaştırılması durumunda ülkenin bankalarıyla oluşturulan ekonomik değerin yok olacağını belirtti ve kamulaştırma durumunda yatırımcıların hisselerinin sıfırlanacağı endişelerinin dağılmasını sağladı.



Senato Bankacılık Kurulu'na sunum yapan Bernanke, bankaların kapatılması zamanının gelebileceği bir dönem yaşanabileceğini ancak bugünün o zaman olmadığını vurguladı.



Pazartesi günü ABD Hükümeti'nin destek arayışındaki Citigroup'ta payını yüzde 40'a kadar çıkarabileceği, bununla ilgili görüşmelerin sürdüğü gündeme gelmiş ve bankanın hisseleri yükselmişti. Dünde bu trend sürdü ve Citigroup yüzde 21.5 oranında artarak 2.6 dolardan işlem görürken Bank of America hisseleri yüzde 21'lik bir artışla 4.73 dolar seviyesine tırmandı. S&P mali endeksi yüzde 11.4 yükseldi.



ABD bankacılık sisteminin geleceği konusunda yaşanan endişeler Pazartesi günü Dow ve S&P 500 Endeksini son on iki yılın düşük seviyelerine itmişti.



Salı günü Microsoft hariç Dow'un 30 hissesinin hepsi artış gösterdi. Endekste düşen tek hisse Microsoft oldu. Microsoft CEO'su Steve Ballmer'ın hissedarların beklentilerine karşın yeni küçülmeye gitmeyeceğini açıklaması hisselerde satış getirdi.



Microsoft, Ocak ayında 5 bin kişiyi çıkaracağını ve toplam 1,5 milyar dolarlık harcama azaltmaya gideceğini açıklamıştı. Microsoft hisseleri % 3 gerileyerek 11 yılın en düşük seviyesine indi.

Home Depot, şirketin çeyrek dönem faaliyet kârının beklentilerin üzerinde artmasıyla yüzde 10'un üzerinde artışla 20.67 dolara yükseldi.



Ham petrolün yaklaşık yüzde 4 oranında artması ile enerji hisseleri Exxon Mobile ve Chevron sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3.7 değerlendi. S&P 500 enerji endeksi yüzde 4.7 arttı.



Asya borsaları, ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Ben Bernanke'den gelen güven verici açıklamaların ardından finans hisselerindeki artışın da etkisiyle yükseldi. Yendeki değer kaybı ise Japonya'nın artan ekonomik ve politik sorunları sebebiyle devam etti.



Borsalardaki yükseliş petrolün yeniden 40 dolara doğru çıkmasını sağladı.



Altın ise piyasalardaki gerginliğin azalmasıyla 960 dolara doğru indi.



Yatırımcıların kaynaklarını daha riskli varlıkları yöneltmelerinin ardından güvenli liman olarak görülen devlet tahvilleri değer kaybetti. Krizde zor duruma düşen ülkelerin mali durumu hakkındaki endişelerle birlikte geçen haftalarda büyük ölçüde değer kazanan altın ise yatay seyretti.



Bernanke'nin, ABD'de hükümetin şu aşamada bankaları kamulaştırma gibi bir planı olmadığını açıklaması, bilançoları global kredi krizinden etkilenen büyük ABD bankalarının kamulaştırılacağı yönündeki endişeleri azalttı.



Gelişmiş ülkeler arasında en derin resesyonu yaşayan ülke olan Japonya'ya yatırımcı ilgisinin azalması sonrasında hedge fonların ve diğer piyasa oyuncularının yeni destekleyen pozisyonlarını kapatmalarıyla yen, dolar karşısında 97 seviyesini geçerek son üç ayın en düşük değerlerine ulaştı.



Japonya'da ihracatın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.7 azalması, ekonomi ile ilgili faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde de keskin azalacağına işaret ediyordu.



Ancak Japonya'da devletin borsayı desteklemek ve ülkenin borsa portföyü geniş büyük bankalar üzerindeki baskıları azaltmak için hisse senedi alacağı yönündeki haberle borsa endeksleri yukarıdaydı.



IMF ile anlaşmazlık piyasaları etkilemiyor



Bir bankanın tahvil/bono yöneticisi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın IMF konusundaki açıklamalarına dair "IMF ile ilgili son haberler piyasanın 'kısa sürede anlaşmanın tamamlanacağı' yönündeki beklentisinde değişiklik yaratacak bir gelişme içermiyor. Dolayısıyla etkili olmasını beklemiyorum" dedi.



Erdoğan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaların tıkandığı üç konunun Gelir İdaresi'nin özerk kuruma dönüştürülmesi, mükelleflere "nereden buldun" sorgulaması yapılması talepleri ile yerel yönetimlerin gelirlerini artıran yasal düzenlemede geri adım atılması beklentisi olduğunu belirterek anlaşmanın seçim sonrasına kalabileceğini söyledi.



ABD Senatosu Bankacılık Kurulu'nda ifade vermeye çağırılan Bernanke, bankaların kamulaştırılmasının gerekeceği koşulların oluşabileceğini, ancak şu anda böyle bir zorunlu olmadığını belirtti.





