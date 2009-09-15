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Yaşam

Berna'nın cesedi 8 gün sonra bulundu

Tekirdağ'da sele kapılan 5 kişilik Çakar ailesinin son ferdi olan 8 yaşındaki Berna'nın cesedi, 1 hafta sonra Galata Deresi'nde bulundu.

15 Eylül 2009 03:00

Erzurum'dan 4 yıl önce çalışmak için göç ettikleri Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlik evine yerleşen ve 8 gün önce sele kapılan Çakar ailesinin en küçük ferdi Berna'nın cesedi Galata Deresi'nde bulundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan sel felaketinde sulara kapılan 5 kişilik Çakar ailesinin son ferdi olan 8 yaşındaki Berna'nın cesedi, 1 hafta sonra biriken çamur ve yıkılan ağaçlar dalları arasında bulundu.

Sivil savunma ekiplerince sürdürülen arama çalışması sonucunda çiftlik evinin de yer aldığı 1 kilometrelik alandaki dere içinde bulunan Berna'nın cesedi, Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Berna'nın cenazesinin memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesine gönderileceği bildirildi.

10 Eylül'de baba Fatih Çakar'ın cesedi, olay yerinin yaklaşık 500 metre yakınında çamurun altında bulunmuştu.

Daha önce de anne Handan (30) ile Büşra (12) ve Azra Çakır'ın (6) cesetleri bulunmuştu.

Sel felaketi sonucu Çakar ailesinin 5 ferdi de hayatını kaybetti.


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