Bernabeu Stadyumu tıbbi malzeme deposu olacak

İspanya'da çok sayıda ölüme neden olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun tıbbi malzemelerin saklanacağı bir depoya çevirileceğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İtalya'nın ardından en çok kayıp veren ülke ise İspanya'da virüsle mücadelede için Real Madrid'den dev bir adım geldi.



Eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabau Stadı'nın sağlık ekipmanları için bir merkez haline geleceğini açıkladı.

Statta toplanacak malzemeler İspanya hükümetinin kontrolünde ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına gönderilecek.