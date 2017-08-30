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Spor

Berna Yeniçeri, Konak Belediyespor'la yollarını ayırdı

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçlarında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp elenen Konak Belediyespor'la yollarını ayıran sağ bek Berna Yeniçeri'nin Ataşehir Belediyespor'la anlaştığı bildi

30 Ağustos 2017 17:19

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN\'ın başkenti Tiflis\'te düzenlenen UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçlarında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp elenen Konak Belediyespor\'la yollarını ayıran sağ bek Berna Yeniçeri\'nin Ataşehir Belediyespor\'la anlaştığı bildirildi.
Sezon başında İzmir temsilcisi ile sözleşme yenilemeyen milli futbolcu 2014-215 sezonunda Karadeniz Ereğlispor\'dan Konak Beelediyespor\'a gelmişti. Berna, 50 maçta mavi beyazlı formayı giyip 3 gol attı. Bu arada yönetimin yeni sezon öncesi birkaç futbolcuyla daha yollarını ayıracağı öğrenildi. 


 

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