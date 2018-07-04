Berna Laçin'in sosyal medya paylaşımına soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, "Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

"İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!"

Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet attı.

"Kendi dinime niye laf edeyim; deli miyim!"

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim!

Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.