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Yaşam

Berna Laçin'den 'Evet' propagandasına tepki

Berna Laçin, Mustafa Kemal'in “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün “Ne mutlu evet diyene” şeklinde değiştirilip yazılmasına tepki gösterdi

19 Şubat 2017 01:13

Oyuncu Berna Laçin, “evet” kampanyasında Mustafa Kemal’in sözünün kullanılmasına tepki gösterdi.

Referandum kampanyası için hazırlanan bir araca Mustafa Kemal'in “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün “Ne mutlu evet diyene” şeklinde değiştirilip yazıldığına dikkat çeken Berna Laçin Twitter’da tepki gösterdi.

Oyuncu Laçin, “Atatürk ilkelerine aykırı bir teklife, Atatürk'ün sözüyle oy toplamaya çalışmak... Hayır, buna ne ad vermeli bilemedim?” diye yazdı.

 

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