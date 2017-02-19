Berna Laçin'den 'Evet' propagandasına tepki

Oyuncu Berna Laçin, “evet” kampanyasında Mustafa Kemal’in sözünün kullanılmasına tepki gösterdi.

Referandum kampanyası için hazırlanan bir araca Mustafa Kemal'in “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün “Ne mutlu evet diyene” şeklinde değiştirilip yazıldığına dikkat çeken Berna Laçin Twitter’da tepki gösterdi.

Oyuncu Laçin, “Atatürk ilkelerine aykırı bir teklife, Atatürk'ün sözüyle oy toplamaya çalışmak... Hayır, buna ne ad vermeli bilemedim?” diye yazdı.