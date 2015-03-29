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Yaşam

Berna Laçin Sneijder'in gol sevincini yanlış anlayınca Twitter karıştı

Hollanda'nın attığı gol sonrasında Sneijder'in sevincini yanlış anlayan Berna Laçin, attığı tweetler nedeniyle tepki çekti

29 Mart 2015 17:59

Ünlü oyuncu Berna Laçin, Hollanda - Türkiye maçının 90+2'nci dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol sonrasında Wesley Sneijder'in topu formasının içine koyarak hamile olan eşi Yolanthe Cabau'ya gönderme yapmasını çok farklı bir şekilde anladı. Laçin'in şahsi Twitter hesabından "Sneijder'in "çocuğu koyduk" hareketi ne ayıp ya! Hem Kadınlara hem yaşayıp ekmeğini yediğin ülkeye hem takım arkadaşlarına hakaret!" yazmasını üzerine kendisine çok sayıda tepki mesajı yağmaya başladı.

Daha sonra yaptığı hatanın farkına varan Laçin, ilk tweetini sildikten sonra ""Sneijder'in Karısı hamileymiş ya amma kızmıştım ha hani bize gol attı ya çıkaramadım hıncımı" ve "Sildim sildim şşşşttttttt kızgınım zaten o kadar olur" diyerek iki ayrı tweet daha attı. 

Berna Laçin'in tweetleri şöyle:

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