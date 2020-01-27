Berna Laçin'den 'soruşturma' açıklaması: Benim haberim yok, birilerine önceden mi haber veriliyor?

Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı gündeme gelen oyuncu Berna Laçin bu iddialar hakkında kendisine resmi olarak böyle bir şey iletilmediğini söyledi. Laçin ""Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı" dedi.

Berna Laçin, Tükenmez Haber’e yaptığı açıklamada kendisine resmi olarak böyle bir şey iletilmediğini söyledi.

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında attığı tweet’ler nedeniyle sosyal medyada hedef alındı. Laçin‘e tepki tweet'leri atan hesaplar, daha sonra Laçin hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etmeye başladı. Pek çok haber sitesi de "Laçin hakkında soruşturma başlatıldı" şeklinde haber yaptı. Konu hakkında Tükenmez Haber’den Denizcan Akar'a konuşan Laçin kendisine resmen bir şey ulaşmadığını fakat aynı şeyi daha önce de yaşadığını belirterek, "Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı" diye konuştu.

Laçin'in attığı tweet'ler

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Destekleriniz için Deprem yazın 2868’e SMSyollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü" ifadelerini kullanmıştı. Laçin de buna tepki olarak "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?" yazarak Kınık'ı eleştirmişti.

Laçin ayrıca depremin ilk olarak 6.8, sonrasında ise 6.5 olarak revize edilmesinin açıklanmasının ardından "Hop güncelleme 6.5… Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Geçen sefer de böyle oldu"

Soruşturma açıldığı iddiasını sosyal medyadan öğrenmesine ilişkin konuşan Laçin, yaşadığı şeyin çok ilginç olduğunu belirterek "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce 'açılıyor' diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" dedi.

"Ya birileri dediği için açılıyor ya da onların başka türlü bir kaynağı var"

"Soruşturma başlatıldı" haberininin yayılma sürecine ilişkin konuşan Laçin, "Ya birileri dediği için açılıyor ya da onların başka türlü bir kaynağı var. Her seferinde aynı troller yapıyor. Yeni Şafak ve ATV yalan bir sürü aşağılayıcı şey içeren bir haber yaptı. Oradan troller yürüyor. O trollere takılan sıfır takipçili botlar. Onların yönlendirmesiyle 'aa çok dilekçe geldi' deyip açıyorlar" ifadelerini kullandı.

Twitter’da gündem yaratmanın çok kolay olduğunun altını çizen Laçin, "Hepimiz hepimize soruşturma açtırabiliriz o zaman. Örneğin 'Ayşe Fatma’yı seviyor' diye TT olmak çok kolay. Ücreti bile belli, para verip yapıyorlar. Aynen de böyle yapıyorlar 'Hadi yürüyün, şimdi buna yükleniyoruz arkadaşlar' şeklinde" diye konuştu.