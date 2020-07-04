Berna Laçin'den Barış Akarsu paylaşımı: Hayatımda bir kere yaptım

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ölümünün üzerinden 13 yıl geçen şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'yu andı ve dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında birinci olarak ismini duyuran ve sonrasında başrolünde oynadığı Yalancı Yarim adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanınan Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitirmişti.

Başarılı ismi aradan yıllar geçmesine rağmen unutmayan hayranları, onun 13. ölüm yıl dönümünde de yaptıkları paylaşımlarla öne çıktı.

Bu hüzünlü güne dair paylaşımda bulunanlardan biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Twitter hesabından Barış Akarsu’yu o dönem yakından takip ettiğini belli eden bir paylaşımda bulunan Laçin, katıldığı yarışmada ona SMS göndererek destek verdiğini açıkladı ve bunun kendisi için bir ilk olduğunu söyledi.