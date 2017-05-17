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Dünya

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan uçağın enkazı bulundu

Kaybolan uçakta, aralarında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 4 kişilik ABD'li bir aile bulunuyordu

17 Mayıs 2017 22:07

ABD sahil güvenlik birimlerinin pazartesi günü Porto Riko'dan Florida'ya doğru yola çıkan ve 'Bermuda Şeytan Üçgeni'nde radardan kaybolan uçağa ait olduğu tahmin edilen enkaza ulaştıkları ve yolcuları arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

CNN International'ın haberine göre, MU-2B tipi özel uçak, pazartesi sabah Porto Riko'dan ABD'nin Florida eyaletine doğru yola çıktıktan sonra Bahamalar'da, Eleuthera adasından yaklaşık 60 kilometre mesafedeyken radarlardan kayboldu.

 

Uçakta 4 kişilik aile bulunuyordu

 

Uçakta, aralarında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 4 kişilik ABD'li bir ailenin olduğu ifade edildi. Florida Sahil Güvenlik yetkilisi Eric Woodall, Eleuthera adasının 25 kilometre doğusunda bulunan parçaların büyük bir olasılıkla kaybolan uçağa ait olduğunu ifade etti.

 

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