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Spor

Bermuda milli takım kalecisi Freddy Hall hayatını kaybetti

Trafik kazasında ağır yaralanan Hall, hastanede yaşamını yitirdi

28 Nisan 2022 10:25

Bermuda Milli Takımı kalecisi Freddy Hall, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Toronto FC formasını da giyen Bermudalı kaleci Freddy Hall, 37 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.

Bermuda Polisi'nde yapılan açıklamada Hall'ın gece 3'te geçirdiği kazada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Freddy Hall kariyeri boyunca Toronto FC'nin yanı sıra Northampton Town, Chester, Oxford Cit, Telford United, Limerick gibi takımların formasını giydi.

10 kez Bermuda milli takımının kalesini korudu.

Freddy Hallbermudatoronto fc
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