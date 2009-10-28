Berlusconi'ye torunundan 'kızıl' bulaştı

İtalya başbakanı Silvio Berlusconi’nin kızıl hastalığına yakalandığı açıklandı.



70’li yaşlarını süren Berlusconi’nin kızılı, torunlarından birinden kaptığı, hastalığın hafif seyrettiği açıklandı. Ancak Berlusconi’nin doktoru Başbakan’ın kızıl hastalığı nedeniyle bir hafta boyunca evinden dışarı çıkamayacağını, bu nedenle programda olan tüm resmi ziyaretlerini iptal ettiğini bildirdi. Berlusconi’nin perşembe günü Brüksel’de yapılacak Avrupa ülkeleri başkanlarının toplantısını da iptal ettiği belirtildi.



İtalya’da her yıl 25 bin kişinin yakalandığı kızıl hastalığı 40 derecenin üzerinde yüksek ateşle seyrederken, cilt üzerinde geniş kızıl lekeler oluşuyor.



Doktorlar 70 yaşlarında bir kişinin kızıl hastalığına yakalanmasının çok nadir olduğunu ancak antibiyotik tedavisi ile hastalığın bir hafta içinde iyileştiğini söylüyor.

