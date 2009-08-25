T24 LogoT24 Logo
Magazin

Berlusconi'ye inat yaptı

Berlusconi'nin 18'lik gözdesi Noemi, başbakan'ın 'alem yaptığı villanın' yakınlarında bir teknede objektiflere yakalandı

25 Ağustos 2009 03:00

Yaşına rağmen seks skandallarıyla hem ülkesi İtalya'da, hem dünya medyasında sık sık gündeme gelen İtalya'nın 72 yaşındaki Başbakanı Berlusconi'nin 18'lik gözdesi fena yakalandı.

İtalya Başbakanı "Berlusconi'nin gözdesi" olarak ortaya çıkan çamaşır modeli 18 yaşındaki Noemi Letizia, Başbakan'ın "alem yaptığı villa" olarak bilinen Villa Certosa açıklarında bir teknede objektiflere yakalandı. Ancak Noemi Letizia bu kez, genç bir erkekle samimi şekilde görüntülendi.      

Paparazzilere yakalandığını anlayan Noemi Letizia, objektifleri görünce kaçmak yerine adeta şov yapınca, paparazzilere gün doğdu.

Noemi Letizia, Başbakan'ın villasının bulunduğu Sardunya'da tatil yapmayı tesadüfen seçtiğini, arkadaş grubuyla birlikte karar verdiklerini söyledi. Genç model, "Tatilimiz burada öyle güzel geçiyor ki bir hafta daha uzatmaya karar verdik. Başbakan'ı buralarda görürsem çok memnun olurum" dedi.

İtalyan magazin medyası ise Noemi Letizia'nın tatil yerini tesadüfen seçmiş olamayacağını savundu.

Berlusconi'nin (72), geçtiğimiz nisan ayında Noemi Letizia'nın doğum gününe katıldığı ortaya çıkınca, 20 yıllık eşi Veronica Lario (52) ilk kez çileden çıkmış ve artık boşanmak istediğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24