Berlusconi'ye inat yaptı

İtalya Başbakanı "Berlusconi'nin gözdesi" olarak ortaya çıkan çamaşır modeli 18 yaşındaki Noemi Letizia, Başbakan'ın "alem yaptığı villa" olarak bilinen Villa Certosa açıklarında bir teknede objektiflere yakalandı. Ancak Noemi Letizia bu kez, genç bir erkekle samimi şekilde görüntülendi.



Paparazzilere yakalandığını anlayan Noemi Letizia, objektifleri görünce kaçmak yerine adeta şov yapınca, paparazzilere gün doğdu.



Noemi Letizia, Başbakan'ın villasının bulunduğu Sardunya'da tatil yapmayı tesadüfen seçtiğini, arkadaş grubuyla birlikte karar verdiklerini söyledi. Genç model, "Tatilimiz burada öyle güzel geçiyor ki bir hafta daha uzatmaya karar verdik. Başbakan'ı buralarda görürsem çok memnun olurum" dedi.



İtalyan magazin medyası ise Noemi Letizia'nın tatil yerini tesadüfen seçmiş olamayacağını savundu.



Berlusconi'nin (72), geçtiğimiz nisan ayında Noemi Letizia'nın doğum gününe katıldığı ortaya çıkınca, 20 yıllık eşi Veronica Lario (52) ilk kez çileden çıkmış ve artık boşanmak istediğini açıklamıştı.

