Berlusconi'ye 43 milyon Euro'luk darbe!

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile 9 aydır ayrı yaşadığı eşi Veronica Lario arasındaki boşanma davasının dün (30 Ocak 2010) resmen başladığı ortaya çıktı.



Corriere della Sera gazetesi, Milano'da dün gizlice yapılan ilk duruşmayı, bugünkü sayısında (31 Ocak 2010) "Berlusconi Veronica'yla görüştü" başlığıyla manşete taşıdı.



Berlusconi'nin yargıç huzurunda Veronica Lario'yla 20 dakika yüz yüze görüştüğü belirtildi.

Veronica'nın ihanetle suçladığı Berlusconi'den yıllık 43 milyon Euro nafaka istediği, Berlusconi'nin ise bu rakamı fazla bularak yıllık 200 bin Euro önerdiği kaydedildi.



Corriere della Sera'nın haberine göre, Milano 9. Aile Mahkemesi, taraflar arasında uzlaşma zemini olup olmadığını saptamayı amaçlayan ilk duruşmayı dün yaptı.



İlk duruşmanın, basının dikkatini çekmemek için mahkeme binası yerine Milano Valiliği binasındaki bir salonda yapıldığı belirtildi.



Duruşmaya Berlusconi dört, Veronica ise tek avukatla geldi.



Milano 9. Aile Mahkemesi Başkanı Yargıç Gloria Servetti'nin huzurunda yapılan ilk duruşmada, iki tarafın avukatları arasındaki görüşme ve pazarlıkların yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre Berlusconi, yargıç huzurundaki ifadesinde Veronica'yı aşırı gururlu olmak ve kendisine güven duymamakla itham etti.



Veronica ise, Berlusconi'yi kendisine karşı dürüst davranmamak ve ihanet etmekle suçladı.

İlk duruşmada tarafların nafaka miktarı konusunda uzlaşmaya varamadıkları, karşı tarafın istediği rakamı aşırı yüksek bulan Berlusconi'nin avukatlarının, yıllık rakamın en fazla 300 bin Euro olması gerektiği konusunda ısrarcı davrandıkları ileri sürüldü.



Paylaşılacak gayrimenkullerin ve mal varlıklarının da, taraflar arasında ciddi bir ihtilaf konusu olduğu kaydedildi.



Corriere della Sera, boşanma davasında ikinci duruşmanın mart ayında yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.



Berlusconi ve Veronica arasındaki anlaşmazlıklar, 2009 başında tarafların basın aracılığıyla yayımladıkları açık mektuplarla dışa vurulmuştu.



Berlusconi'ni eşi Nisan 2009'da harekete geçmişti



Veronica, 28 Nisan 2009'da İtalyan haber ajansı Ansa'ya yolladığı bir elektronik postayla, Berlusconi'nin genç kızlara düşkünlüğünü ima etmiş, kendi çocuklarının doğum günlerinde hep meşgul olan eşinin Napoli'de 18 yaşındaki genç kız Noemi Letizia'nın doğum gününe katılmasını da iddiasını destekleyici kanıt olarak aktarmıştı.



Veronica, Nisan 2009'da avukatına vekalet vererek Berlusconi'den boşanma işlemlerinin başlatılması talebinde bulunmuştu.

