‘Berlusconi'nin seks yapması için paraya gerek yok’

T24

Ruby’e 60 bin euro vermiş

Rusya’da yayımlanan günlük gazete Komsomolskaya Pravda’ya konuşan Skorkina, Berlusconi’nin “koruyucu meleği” olduğunu ve onu tarif edecek kelime bulamadığını dile getirdi. Berlusconi ile 2004 yılında Sardunya Adası’nda tanışan Skorkina, tanıştıkları anı, “Onu gördüğümde midemde kelebekler uçuştuğunu hissettim. Başına bağladığı beyaz bandana ile ne kadar yakışıklı bir adam diye düşündüm. Onu gördüğümde öldüm” diye anlattı. Skorkina, “Zengin, heyecan verici, güçlü ve karizmatik bir erkek. Kadınlara para vermesine gerek yok” diye konuştu.İtalya başbakanıyla tanıştıktan sonra kocasından boşanan genç kadın, boşanmasının Berlusconi ile bir bağlantısı olup olmadığı konusunda açıklama yapmaktan çekinirken, “Silvio nedeniyle hayatına kimseyi almadığını” da itiraf etti. Savcılık kayıtlarındaki telefon görüşmelerinde Skorkina’nın Berlusconi’den telefonda “petrol” şifresiyle para istediği ve İtalya başbakanının durumu muhasebecisine ileteceğini söylediği görülüyordu.İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, reşit olmadığı halde ilişkiye girmekle suçlandığı Ruby takma adlı Karima El Mahroug’a, fahişelikten vazgeçip güzellik salonu açması için 60 bin euro (130 bin TL) verdiğini söyledi. Berlusconi, Ruby’ye önce 45 bin euro (100 bin TL) değerinde tüy alıcı bir lazer makinesi alması için para önerdiğini, ancak Fas kökenli dansçının kendisinden 60 bin euro istediğini anlattı. Berlusconi, Ruby’yle ilişkiye girdiği gerekçesiyle hakkında açılan davada tüm suçlamaları reddediyor. Geçen hafta başlayan davanın bir sonraki duruşması 31 Mayıs’ta görülecek. İtalya’da 1998 tarihli ceza yasası uyarınca 17 yaş altında birisiyle ilişkiye girenler cinsel istismar suçuyla üç yıla kadar hapis cezasına çarptırıyor.