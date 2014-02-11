Berlusconi'nin dönüşü



Hüküm giymesinden ve Senato'dan ihraç edilmesinden sonra siyasi kariyerinin son bulduğu sanılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi siyaset sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Berlusconi, Avrupa Adalet Divanı'nda açtığı temyiz davasına ve ülkesinde siyasi itibarının iade edilmesine güveniyor.

Berlusconi'yi tanıyanlar, onun siyasetten kopmaya niyetli olmamasına şaşırmadı. 77 yaşındaki politikacı bu kez uluslararası arenada boy göstereme hazırlanıyor. Berlusconi bir ay kadar önce, yeni, daha doğrusu yeniden kurduğu Forza Italia partisinin taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada, yasaların yasaklamasına rağmen mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçiminde adaylığını koyacağını açıklamıştı.

Berlusconi'yi ilgilendiren yasa maddesi, hüküm giymiş politikacılara altı yıllık siyaset yasağı getiriyor. Buna bir de Mediaset davasından kalma iki yıl kamu hizmetinden men cezası ekleniyor. Vergi dolandırıcılığından hüküm giymiş olan eski başbakanın milletvekili adaylığı önünde böylesine yüksek yasal engeller dururken, Berlusconi dönüş hazırlıkları yapıyor.

Son çare, Avrupa Adalet Divanı

Berlusconi'nin avukatları söz konusu yasayı bypass edecek bir formül üzerinde çalışıyorlar. Formülün tutması, Berlusconi'nin temyiz davası açtığı Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nın davayı kabul etmesine bağlı. Berlusconi ülkesindeki yasaların aksine, Avrupa Birliği düzeyinde siyaset yasağı koyan herhangi bir yasa bulunmadığı gerekçesiyle adaylığının onaylanmasını umuyor. Ancak Adalet Divanı'nın alacağı müspet ya da menfi kararın Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesine yetişmesi mümkün görülmüyor.

Ama kurt politikacının bir de B planı var. Berlusconi Avrupa Parlamentosu'na başka bir AB ülkesi üzerinden ulaşmanın planlarını yapıyor. Malta ve Bulgaristan'ın onu aday göstermeye hazır olduğu belirtiliyor. Ama bunun mümkün olabilmesi için İtalyan vatandaşı olarak başka bir AB ülkesinden adaylığını koyması yetmiyor. Tercih ettiği ülkenin uyruğuna geçmesi de gerekiyor. Avrupa'nın daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamış olması bakımından Berlusconi'nin son siyasi serüveninin nasıl sonuçlanacağını kimse kestiremiyor.

Taraftarları, Berlusconi'nin başka bir AB ülkesi için seçim kampanyası yapabileceğine ihtimal vermiyor. Forza Italia milletvekilleri bile onun ülkesine sadık olduğunu ve Adalet Divanı'ndan çıkacak kararı beklediklerini söylüyorlar. Partili arkadaşı Sandro Biasotti, liderlerinin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasını desteklemelerinin doğal olduğunu belirtiyor.

Adaylığı kesin

Oysa Berlusconi kısa süre öncesine kadar AB'ye fazla sempati beslemiyordu. Biasotti, sadece AB'nin krizle mücadelede izlediği katı yöntemlere karşı olduklarını söylüyor. Bu taş aslında Almanya'yı hedef alıyor. Berlusconi'nin partisi son yıllarda Almanya'nın oldukça "hükmeder" bir tutum sergilediğini öne sürüyor. Milletvekili Biasotti, “Yunanistan, İspanya ve Fransa gibi İtalya da istikrar paktı kriterlerini yerine getiremiyor. Kriterlere uymaya çalışmak bizi resesyona sürükler. Ama istikrar paktı uğruna da ölemeyiz” diyor. Biassotti, krizden kurtulabilmeleri için kriterlerin yumuşatılması ve Almanya'nın da bunu idrak etmesi gerektiğini savunuyor.

Silvio Berlusconi'nin Avrupa milletvekili olmak istediğine ihtimal verilmiyor. Asıl amacının kuliste kalıp Avrupa politikasında sözünü geçirtebilmek olduğu ifade ediliyor. Elindeki kozlardan biri de İtalya'da siyasi itibarının iadesi. Solcu Demokratik Parti ile imzaladığı protokol Berlusconi'yi yeniden İtalyan iç politikasının merkezine taşıdı. Son anketler Forza'nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinin favorileri arasında olduğunu gösteriyor.

Halk Partisi endişeli

Brüksel'in bütün bu siyasi ayak oyunlarına ne dediğine gelince... Seçildiği takdirde Forza Italia'nın da yer alacağı Avrupa Halk Partisi kanadının İtalyan mensubu Erminia Mazzoni, “Konu gündeme bile gelmedi. Çünkü dört yıldan fazla hüküm giyenin Avrupa Parlamentosu'na adaylığını koyma hakkı yok. Brüksel'de siyasi dedikodulara kimse kulak asmaz” diyor ve ekliyor: “Biz asıl Forza Italia'nın Halk Partisi grubuyla nasıl uyum sağlayacağını merak ediyoruz.” Mazzoni, eski başbakan tarafından yeniden hayatiyet kazandırılan Forza Italia'nın, Avrupa Halk Partisi'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmayan prensipleri benimsediğini söylüyor. İtalyan parlamentere göre Berlusconi'nin partisi Avrupa aleyhtarı olduğunu gizlemeye gerek görmüyor ve yaşlı politikacının Avrupa Halk Partisi'nin çizgisinde kalacağına da ihtimal vermiyor.