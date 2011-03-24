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Yaşam

Berlusconi'nin 'bunga bunga' partilerinden görüntüler

İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin meşhur 'bunga bunga' partilerinde, kapıların ardında neler olduğuna dair kuvvetli ipuçları niteliğinde fotoğraflar ortaya çıkt

24 Mart 2011 02:00

T24- İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin meşhur 'bunga bunga' partilerinde, kapıların ardında neler olduğuna dair kuvvetli ipuçları niteliğinde fotoğraflar ortaya çıktı.




Başbakan’ın küçük yaştaki kızlarla para karşılığı seks yaptığı iddiaları doğrultusunda yürütülen soruşturmanın parçası olarak ele geçirilen fotoğrafların kaynağı, partilerin yüzlerce kadın davetlisinin bilgisayar ve kameraları. Fotoğraflardan birinde, 32 yaşındaki televizyon yıldızı Barbara Guerra, polis üniforması içinde ve ellerinde kelepçe tutarken görülüyor. Manchester City forveti Mario Balotelli’nin eski sevgilisi olan Guerra, bir İtalyan kanalında yayımlanan reality şovla da tanınıyor. Bir başka karedeyse tanınmayan iki kadın öpüşmek üzereyken görülüyor. Fotoğraflar, Berlusconi’nin Milano yakınlarındaki Arcore’da bulunan evinde sabahın erken saatlerinde çekilmiş.


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