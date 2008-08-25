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Kültür-Sanat

Berlusconi’den serenat

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Napoliten şarkılar söyleyen Mariano Apicella ile aşk şarkılarından oluşan yeni bir CD üzerinde çalışıyor.

25 Ağustos 2008 03:00

La Repubblica gazetesindeki habere göre Apicella, Berlusconi’nin sözlerini yazdığı şarkılar üzerinde çok çalıştıklarını ve CD’nin aralık ayında çıkmasını istediğini belirterek başbakanın iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle bu isteğin gerçekleşmesinin pek de mümkün olmadığını ifade etti.

Apicella’nın Berlusconi’nin sözlerini yazdığı şarkılardan oluşan önceki albümü, 2003’te piyasaya çıkmış ve en çok satan 50 albüm arasına girmeyi başarmıştı. Berlusconi ile 2000 başlarında tanışan 45 yaşındaki Apicella, 20 yıldır Napoliten şarkıları tanıtmaya çalışıyor.

Başbakan Berlusconi, gençliğinde hayatını gemilerde ve özel gecelerde şarkıcılık yaparak kazanmıştı.

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