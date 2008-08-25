Berlusconi’den serenat

La Repubblica gazetesindeki habere göre Apicella, Berlusconi’nin sözlerini yazdığı şarkılar üzerinde çok çalıştıklarını ve CD’nin aralık ayında çıkmasını istediğini belirterek başbakanın iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle bu isteğin gerçekleşmesinin pek de mümkün olmadığını ifade etti.



Apicella’nın Berlusconi’nin sözlerini yazdığı şarkılardan oluşan önceki albümü, 2003’te piyasaya çıkmış ve en çok satan 50 albüm arasına girmeyi başarmıştı. Berlusconi ile 2000 başlarında tanışan 45 yaşındaki Apicella, 20 yıldır Napoliten şarkıları tanıtmaya çalışıyor.



Başbakan Berlusconi, gençliğinde hayatını gemilerde ve özel gecelerde şarkıcılık yaparak kazanmıştı.



