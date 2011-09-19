T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Berlusconi'den Manuela savunması

Berlusconi ise kendisini reddeden İtalyan televizyon yıldızı Manuela için “Onunla yatmak istemeyen yoktur” dedi.

19 Eylül 2011 03:00


 T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu kez kendisi ile beraber olmayı reddeden İtalyan televizyon yıldızı Manuela Arcuri için gaf yaptı...




Hürriyet'in haberine göre, muhalefet Berlusconi’nin “Günlerimi bebeklerimle geçirmek istiyorum, kalan boş zamanımda başbakanlık yapıyorum” sözlerine tepki gösterdi:
“İtalya Başbakanı muhabbet tellalları ve fahişelerin elinde. Dünyanın en gelişmiş 6’ıncı ülkesi boş zamanlarda yönetilmez.”

Her zamanki gaflarına devam eden Berlusconi, kendisi ile beraber olmayı reddeden İtalyan televizyon yıldızı Manuela Arcuri için “Onunla yatmak istemeyen sağlıklı bir erkek dünyada yoktur” dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24