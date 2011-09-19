Berlusconi'den Manuela savunması



T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu kez kendisi ile beraber olmayı reddeden İtalyan televizyon yıldızı Manuela Arcuri için gaf yaptı...









Hürriyet'in haberine göre, muhalefet Berlusconi’nin “Günlerimi bebeklerimle geçirmek istiyorum, kalan boş zamanımda başbakanlık yapıyorum” sözlerine tepki gösterdi:

“İtalya Başbakanı muhabbet tellalları ve fahişelerin elinde. Dünyanın en gelişmiş 6’ıncı ülkesi boş zamanlarda yönetilmez.”

Her zamanki gaflarına devam eden Berlusconi, kendisi ile beraber olmayı reddeden İtalyan televizyon yıldızı Manuela Arcuri için “Onunla yatmak istemeyen sağlıklı bir erkek dünyada yoktur” dedi.