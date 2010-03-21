Berlusconi'den gövde gösterisi

T24- İtalya'da gelecek hafta yapılacak yerel seçimler öncesi Başbakan Berlusconi başkent Roma'da gövde gösterisi yaptı. Onbinlerce kişinin katıldığı mitingde Berlusconi muhalefete yüklendi, yargıyı eleştirdi.



İtalya'da ay sonunda 13 bölgede yerel seçimler yapılacak. Ülke siyaseti için önemli bir sınav olacak seçim öncesi italya başbakanı Silvio Berlusconi meydanlardaydı. Çeşitli kentlerden Roma'ya akın eden onbinlerce kişi Berlusconi'ye destek verdi.

Berlusconi konuşmasında muhalefete yüklendi: ''Hareketli bir hükümet ile sadece eleştiren bir şey yapmayan sol, İtalyanlar için çalışan hükümet ile sadece konuşmayı bilen karamsarlık yayan bir sol arasında seçim yapacağınızı hatırlatırım.''

Berlusconi, medyaya baskı yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturmayı da eleştirdi Ve "Savcılar dünya kadar para harcayıp telefon dinliyorlar, ben aynı şeyleri halkın önünde de söylediğim için telefonlarımın dinlenmesine gerek yoktu" dedi.

Miting, binlerce kişiyle birlikte Berlusconi'nin de eşlik ettiği, "Tanrı'ya şükür Silvio burada, biz seninleyiz" şarkısıyla sona erdi.

İtalya'da, kısmi yerel seçimler 28-29 Mart'ta yapılacak. Berlusconi'nin Özgürlükçü Halk Partisi başvuruyu geç yaptığı gerekçesiyle Lazio bölgesinde seçime katılamıyor. Parti yargıya itirazda bulunmuş ancak reddedilmişti.