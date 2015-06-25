Berlusconi'den eski eşine 1.4 milyon Euro nafaka

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Veronica Lario'ya aylık 1.4 milyon Euro nafaka ödemesi kararlaştırıldı.

58 yaşındaki Lario'ya daha önce ayda 3 milyon Euro nafaka ödenmesi kararlaştırılmış ancak Berlusconi bu karara itiraz etmişti. Berlusconi, kendisinden 20 yaş genç Veronica Lario ile 1980'de Milano'da tanışmış ve bundan 10 yıl sonra da evlenmişti.

Berlusconi'nin 18 yaşındaki Noemi Letizia'nın da dahil olduğu "bunga bunga" adı verilen partilere katıldığının ortaya çıkmasının ardından 25 yıllık eşi Veronica Lario, 2009'da boşanma kararı almıştı. Konuyla ilgili Lario, "Çocuklarla beraber olan birisiyle evli kalamam" açıklamasında bulunmuştu.