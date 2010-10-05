Berlusconi'den bir gaf daha

T24- Gaflarıyla meşhur İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi şimdi de Yahudi soykırımı hakkında anlattığı bir fkıra ile eleştirilerin hedefinde.

74 yaşında giren Berlusconi doğumgününde yaptığı bir konuşmada Yahudiler hakkında bir fıkra anlatarak salondakileri güldürmeye çalıştı, ama bu fıkra onu eleştirilerin odağına oturttu.



Berlusconi’nin anlattığı fıkra şöyle:



“Soykırım zamanında bir Yahudi, diğer Yahudi arkadaşını kendi evinde saklar. Arkadaşından saklandığı her gün için de 3 bin Euro ister, ama Hitler’in öldüğünü ve soykırımın bittiğini söylemez. Arkadaşı da parası olduğu için ödemeye devam eder.”







Soykırımda hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi’nin hatırasıyla alay etmekle suçlanan İtalya Başbakanı’na en büyük tepkiyi ise Vatikan gösterdi. Vatikan ve İtalya gazeteleri Berlusconi’yi daha sorumlu davranmaya davet edip sözlerini kınadılar.







Berlusconi ise gafının ardından yaptığı açıklamada kendisini savunup “Şakalar sadece gülmek içindir, saldırı amaçlı değil” dedi.





GAFLARI İLE DEVAMLI GÜNDEMDE







Ancak bu Berlusconi'nin ilk gafı değil. İtalyan Başbakan daha önce kendisine 'evine dön' çağrısı yapan muhaliflere, '20 evim var, hangisine döneyim' demişti.







Berlusconi kısa bir zaman önce genç kadınlara hayatlarını garanti altına almaları için zengin eş bulmalarını tavsiye etmişti.







Geçen sene ülkesindeki deprem bölgesine yaptığı ziyarette ise çadırda yaşayan İtalyanlara "Haftasonunu kamp yaparak geçirdiğinizi farz edin" demişti.





