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Yaşam

Berlusconi'de Facebook'ta

Facebook üyeleri arasına İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'de katıldı.

05 Nisan 2010 03:00

T24- Skandallarıyla gündemden bir türlü düşmeyen İtalya Başbakan’ı Silvio Berlusconi, bu kez de farklı bir yöntemle adından söz ettiriyor. Obama ve Sarkozy gibi Facebook sayesinde halkıyla iletişim içinde olacağını söyleyen Berlusconi, Facebook’a üye oldu.


TV kanallarına serzenişte bulunan ve halkıyla daha çok iletişim halinde olmak isteyen Berlusconi, bu nedenle Facebook’a katıldığını söyledi. İletişim Güvence Kurulu’nun rekâbet kuralları gereği çok fazla ekran karşısına çıkamadığının altını çizen Berlusconi’nin Facebook’taki profili Berlusconi üye olduktan kısa bir süre sonra tıklanma rekorları kırdı.

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