Berlusconi'de Facebook'ta

T24-



TV kanallarına serzenişte bulunan ve halkıyla daha çok iletişim halinde olmak isteyen Berlusconi, bu nedenle Facebook’a katıldığını söyledi. İletişim Güvence Kurulu’nun rekâbet kuralları gereği çok fazla ekran karşısına çıkamadığının altını çizen Berlusconi’nin Facebook’taki profili Berlusconi üye olduktan kısa bir süre sonra tıklanma rekorları kırdı.