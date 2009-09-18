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Dünya

Berlusconi zor durumda

İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'ye eskort kız götüren ve eğlenceler için uyuşturucu temin eden iş adamı gözaltına alındı.

18 Eylül 2009 03:00

İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'ye eskort kız götüren ve eğlenceler için uyuşturucu temin eden iş adamı gözaltına alındı.

Gianpaolo Tarantini, Bari Cumhuriyet Savcılığı’nın 'yurt dışına kaçma ve delil karartma ihtimallerine' karşı ihtiyati tutuklama talebi üzerine havaalanında gözaltına alındı.

İtalya’nın Puglia bölgesinde sağlık sektöründeki yolsuzluklara ilişkin halen sürmekte olan soruşturmada en önemli zanlılar arasında yer alan Tarantini hakkındaki tutuklama talebinin uyuşturucu madde satma iddiasıyla yöneltildiği dikkati çekti. Tarantini’nin avukatı Nico d’Ascola da müvekkilinin Bari havalimanında gözaltına alındığını doğruladı.

Sağlık sektöründeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yapılan telefon dinlemeleri, Tarantini’nin Başbakan Berlusconi’nin Roma ve Sardinya adasındaki ikametgahlarına eskort kız götürdüğünü ve düzenlenen eğlenceler için uyuşturucu temin ettiğini de ortaya çıkarmıştı.

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